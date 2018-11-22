43 очка Хардена принесли "Хьюстону" победу над "Детройтом"

"Милуоки" на своем паркете разгромил "Портленд" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, набравший 33 очка.

В других встречах "Миннесота" уступила "Денверу", "Чикаго" одолел "Финикс", а "Хьюстон" переиграл "Детройт" благодаря 43 очкам Джеймса Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Портленд" - 143:100 (31:20, 41:30, 37:29, 34:21)

М: Адетокумбо (33 + 16 подборов), Миддлтон (21), Бледсоу (16), Брогдон (16)

П: Лиллард (22), Макколлум (22), Нуркич (16)

"Миннесота" - "Денвер" - 101:103 (25:23, 31:27, 18:35, 27:18)

М: Таунс (22), Роуз (20), Ковингтон (16)

Д: Миллсэп (25), Мюррей (18), Харрис (17)

"Чикаго" - "Финикс" - 124:116 (25:28, 39:41, 30:24, 30:23)

Ч: Лавин (29), Паркер (20 + 13 подборов), Блэйкни (14), Арчидиаконо (14)

Ф: Букер (23), Уоррен (21), Эйтон (18 + 12 подборов)

"Хьюстон" - "Детройт" - 126:124 (31:29, 25:28, 37:26, 33:41)

Х: Харден (43), Капела (27 + 15 подборов), Пол (20)

Д: Гриффин (37 + 11 подборов), Драммонд (20 + 11 подборов), Гэллоуэй (13)