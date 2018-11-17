43 очка Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" нанести поражение "Нью-Йорку"

"Нью-Орлеан" на своем паркете переиграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. "Никс" проиграл четвертую встречу кряду. Самым результативным игроком стал форвард Энтони Дэвиc, набравший 43 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Нью-Йорк" - 129:124 (16:32, 38:32, 34:32, 41:28)

НО: Дэвич (43 + 17 подборов), Холидэй (24), Рэндл (19 + 11 подборов)

НЙ: Хардуэй (30), Берк (24), Мудиай (19)

"Мемфис" - "Сакраменто" - 112:104 (29:28, 33:23, 25:27, 25:26)

М: Джексон (27), Газоль (19 + 15 подборов), Конли (19)

С: Фокс (23 + 10 передач), Хилд (16), Богданович (12)