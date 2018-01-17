43 очка Букера не помогли "Финиксу" обыграть "Портленд"

"Портленд" победил "Финикс" со счетом 118:111 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Санс" Девин Букер, набравший 43 очка.

В составе "Блэйзерс" 31 очко на счету Дэмиэна Лилларда, 27 – Си Джей Макколлума.

Отметим, что "Портленд" прервал серию из трех поражений подряд, "Финикс" проиграл третий матч кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Финикс" - 118:111 (36:31, 30:20, 26:21, 26:39)

П: Лиллард (31), Макколлум (27), Амину (14).

Ф: Букер (43), Дэниелс (18), Улис (11), Лен (9+10 подборов).