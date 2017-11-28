42 очка Уильямса помогли "Клипперс" обыграть "Лейкерс"

"Клипперс" победили "Лейкерс" со счетом 120:115 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Клиперс" Лу Уильямс, набравший 42 очка. Еще 26 очков на свой счет записал Блэйк Гриффин.

За "Лейкерс" 29 очков набрал Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Отметим, что это поражение стало для "Лейкерс" вторым подряд, "Клипперс" одержали третью победу кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Лейкерс" – 120:115 (34:32, 26:30, 27:27, 33:26)

К: Уильямс (42), Гриффин (26), Риверс (19).

Л: Колдуэлл-Поуп (29), Ингрэм (17), Кларксон (17).