42 очка Эмбиида принесли "Филадельфии" победу над "Шарлотт"

"Орландо" на своем паркете переиграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА. Российский форвард "Мэджик" Тимофей Мозгов пропустил встречу из-за травмы.

В других встречах "Филадельфия" в овертайме одолела "Шарлотт", благодаря дабл-даблу форвард Джоэл Эмбиид, а "Атланта" уступила "Детройту".

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" – "Вашингтон" – 117:108 (32:25, 31:23, 26:26, 28:34)

О: Вучевич (21 + 14 подборов), Гордон (20), Бамба (15), Фурнье (15)

В: Бил (27), Уолл (19 + 12 передач), Убре (19)

"Филадельфия" – "Шарлотт" – 133:132 ОТ (33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13)

Ф: Эмбиид (42 + 18 подборов), Симмонс (22 + 13 передач), Шарич (18)

Ш: Уокер (30), Лэмб (17), Бэйкон (15)

"Атланта" – "Детройт" – 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

А: Лин (19), Янг (16), Спеллмен (14 + 10 подборов)

Д: Драммонд (23 + 11 подборов), Джонсон (22), Гэллоуэй (16)