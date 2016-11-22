42 очка Билла принесли "Вашингтону" победу над "Финиксом", "Майами" проиграл "Филадельфии"

В матче регулярного чемпионата НБА "Вашингтон" на своем паркете обыграл "Финикс" со счетом 106:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Брэдли Билл, набравший 42 очка.

В других встречах "Филадельфия" обыграла "Майами" со счетом 101:94, а "Мемфис" победил "Шарлотт" – 105:90.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Финикс" – 106:101 (26:20, 24:26, 25:34, 31:21)

В: Бил (42), Уолл (18 + 15 передач), Гортат (10 + 13 подборов).

Ф: Букер (30), Бледсо (29), Лень (11 + 10 подборов).

"Филадельфия" – "Майами" – 101:94 (24:30, 22:15, 32:31, 23:18)

Ф: Эмбии (22), Хендерсон (19), Окафор (15), Ильясова (10 + 11 подборов).

М: Уайтсайд (32 + 13 подборов), Уэйтерс (19), Драгич (10.

"Шарлотт" – "Мемфис" – 90:105 (22:32, 23:37, 26:15, 19:21)

Ш: Камински (23), Уокер (17), Белинелли (14), Хос (14 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 10 подборов).

М: Конли (31), Рэндольф (14), Газоль (13), Аллен (12), Грин (12), Картер (10).