03:40 | БАСКЕТБОЛ — НБА

41 очко Хардена не спасло "Хьюстон" в игре с "Кливлендом"

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"Кливленд" нанес поражение "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 128:120. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 41 очко и сделавший 15 передач. В составе "Кавальерс" больше остальных набрал Кайри Ирвинг – 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Хьюстон" – 128:120 (29:35, 34:24, 22:25, 43:36)

К: Ирвинг (32), Лав (24), Джеймс (19 +13 подборов), Джей. Ар. Смит (15).

Х: Харден (41 + 15 передач), Гордон (16), Нене (13), Андерсон (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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