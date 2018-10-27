41 очко Дюранта помогло "Голден Стэйт" переиграть "Нью-Йорк"

"Нью-Йорк" на своем паркете проиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счет 41 очко, 9 подборов и 5 передач.

В другой встрече "Торонто" в домашней встрече обыграл "Даллас".

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Голден Стэйт" - 100:128 (25:25, 28:28, 31:28, 16:47)

Н: Хардуэй (24), Ниликина (17), Берк (15)

Г: Дюрант (41), Карри (29), Грин (18)

"Торонто" - "Даллас" - 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)

Т: Ленар (21), Лаури (20 + 12 передач), Валанчюнас (17)

Д: Дончич (22), Мэттьюз (21), Джордан (18 + 12 подборов)