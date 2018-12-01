41 очко Дэвиса не спасло "Нью-Орлеан" от поражения в матче с "Майами"

"Майами" на своем паркете переиграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА. Однако самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис.

В другой встрече "Мемфис" в двух овертаймах выиграл у "Бруклина", прервав трехматчевую серию поражений. Дабл-даблом отметился разыгрывающий "Гризлиз" Майк Конли.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Нью-Орлеан" - 106:101 (37:17, 24:24, 20:34, 25:26)

М: Ричардсон (20), Уэйд (18), Олиник (13)

Н: Дэвис (41), Холидэй (21), Миротич (15)

"Бруклин" - "Мемфис" - 125:131 2ОТ (26:26, 32:32, 22:27, 31:26, 6:6, 8:14)

Б: Расселл (26), Кэрролл (21 + 12 подборов), Напьер (18)

М: Конли (37 + 10 передач), Джексон (36), Газоль (15 + 15 подборов)