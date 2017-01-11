41 очко Дерозана помогло "Торонто" одержать победу над "Бостоном"

"Торонто" на своей площадке обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Демар Дерозан, который набрал 41 очко и сделал 13 подборов.

В другом поединке "Аталанта" одержала победу над "Бруклином". Для команды этот выигрыш стал седьмым подряд в чемпионате.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Атланта" - 97:117 (29:35, 14:26, 27:25, 27:31)

Б: Лопес (20), Богданович (16), Килпатрик (14).

А: Шредер (19+10 передач), Ховард (14+16 подоров), Миллсэп (14).

"Торонто" - "Бостон" - 114:106 (23:18, 23:37, 34:29, 34:22)

Т: Дерозан (41+13 подборов), Лоури (24), Валанчюнас (18+23 подбора).

Б: Томас (27), Смарт (16), Хорфорд (14).