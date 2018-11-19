40 очков Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Вашингтон"

"Портленд" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Трэйл Блэйзерс" Дэмиан Лиллард, который набрал 40 очков.

"Орландо" на своей площадке победил "Нью-Йорк". Центровой "Мэджик" Тимофей Мозгов не попал в заявку на эту игру.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Портленд" - 109:119 (25:32, 16:30, 29:29, 39:28)

В: Уолл (24), Убре (19), Портер (13).

П: Лиллард (40), Макколлум (25), Нуркич (13+14 подборов).

"Орландо" - "Нью-Йорк" - 131:117 (44:31, 23:35, 31:26, 33:25)

О: Гордон (31), Вучевич (28), Фурнье (19).

Н: Хардуэй (32), Берк (31), Кантер (21).