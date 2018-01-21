40 очков Лаури не спасли "Торонто" от поражения в матче с "Миннесотой"

"Юта" на своем паркете выиграла у "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. Тем не менее, самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Лос-Анджелеса Ли Уильямс, набравший 31 очко.

В другой встрече разыгрывающий "Торонто" Кайл Лаури набрал 40 очков, но его команда проиграла "Миннесоте".

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" - "Клипперс" - 125:113 (39:29, 37:30, 28:28, 21:26)

Ю: Митчелл (23), Инглс (21), Гобер (16)

К: Уильямс (31), Гриффин (25), Джонсон (17)

"Миннесота" - "Торонто" - 115:109 (26:28, 28:34, 33:21, 28:26)

М: Уиггинс (29), Таунс (22), Гибсон (14)

Т: Лаури (40), Дерозан (20), Ибака (13)