40 очков Карри и 34 Дюранта принесли "Голден Стэйт" победу над "Сан-Антонио"

"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА - 113:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 40 очков. На счету форварда Кевина Дюранта 34 очка.

Хозяева повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 17 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Голден Стэйт" - "Сан-Антонио" - 113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)

Г: Карри (40), Дюрант (34), Пачулия (11).

С: Олдридж (28), Леонард (26), Джинобили (17).

Счет в серии: 1-0.