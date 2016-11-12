05:28 | БАСКЕТБОЛ — НБА

40 очков и 10 подборов Уокера не спасли "Шарлотт" в игре с "Торонто"

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"Торонто" переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник уступившей команды Кемба Уокер, набравший 40 очков и сделавший 10 подборов.

В параллельной встрече "Юта" взяла верх над "Орландо" – 87:74.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Торонто" – 111:113 (27:28, 17:30, 38:21, 29:34)

Ш: Уокер (40 + 10 подборов), Батюм (18 + 10 подборов), Зеллер (12).

Т: Дерозан (34), Лоури (19), Валанчюнас (12).

"Орландо" – "Юта" – 74:87 (17:23, 21:19, 26:18, 10:27)

О: Фурнье (21), Огастин (19), Гордон (9).

Ю: Хэйворд (20 + 10 подборов), Фэйворс (18), Гобер (13 + 13 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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