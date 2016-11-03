40 очков Дерозана позволили "Торонто" победить "Вашингтон"

"Торонто" переиграл "Вашингтон" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан, набравший 40 очков.

В параллельной встрече "Шарлотт" нанес поражение "Филадельфии" – 109:93.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Торонто" – 103:113 (29:27, 27:27, 19:30, 28:29)

В: Уолл (33 + 11 передач), Портер (23 + 13 подборов), Гортат (15 + 10 подборов).

Т: Дерозан (40), Лоури (18), Росс (15).

"Шарлотт" – "Филадельфия" – 109:93 (26:26, 20:27, 39:20, 24:20)

Ш: Уокер (22), Батюм (20), Камински (14).

Ф: Шарич (14), Ильясова (14), Окафор (12).