40-летний Джинобили подписал новый контракт с "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Ману Джинобили. 40-летний аргентинец выступает за команду из Техаса с 2002 года. В составе "Спэрс" он четыре раза становился чемпионом НБА.

По информации СМИ, новое соглашение рассчитано на 2 года, за которые игрок заработает 5 миллионов долларов. Официально детали контракта не разглашаются.

В прошлом сезоне Джинобили провел 69 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 7,5 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в среднем.