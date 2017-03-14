39 очков Таунса помогли "Миннесоте" обыграть "Вашингтон"

"Миннесота" на своей площадке обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:104. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, сделавший дабл-дабл - 39 очков и 13 подборов.

В еще одном поединке "Мемфис" одержал победу над "Милуоки" - 113:93. Кроме того, "Торонто" переиграл "Даллас" - 100:78.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Даллас" - 100:78 (25:26, 25:20, 29:20, 21:12)

Т: Дерозан (25), Н. Пауэлл (19), Валанчюнас (14+12 подборов).

Д: Барнс (18), Новицки (17), Д. Пауэлл (10+10 подборов).

"Мемфис" - "Милуоки" - 113:93 (30:24, 31:27, 24:23, 28:19)

Ме: Картер (24), Конли (20+10 передач), Аллен (15).

Ми: Адетокумбо (18), Брогдон (15), Монро (13).

"Миннесота" - "Вашингтон" - 119:104 (41:23, 23:33, 25:24, 30:24)

М: Таунс (39+13 подборов), Рубио (22+19 передач), Бьелица (16+10 подборов).

В: Уолл (27), Бил (20), Богданович (12).