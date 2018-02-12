39 очков Лилларда не помогли "Портленду" обыграть "Юту"

"Юта" победила "Портленд" со счетом 115:96 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Трэйл Блэйзерс" Дэмиэн Лиллард, набравший 39 очков.

В составе "Джаз" 27 очков на свой счет записал Донован Митчелл, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Дэррик Фэйворс.

Отметим, что эта победа стала для "Юты" девятой подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Портленд" – "Юта" – 96:115 (26:19, 18:24, 19:38, 33:34)

П: Лиллард (39), Макколлум (22), Нейпир (10).

Ю: Митчелл (27), Инглс (24), Фэйворс (15 + 11 подборов).