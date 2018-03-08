39 очков Леброна помогли "Кливленду" обыграть "Денвер", несмотря на дабл-дабл Йокича

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" на своей площадке уступил "Кливленду" – 108:113. Решающими стали попадания Леброна Джеймса в концовке встречи. Лидер "Кавальерс" отметился 39 очками, ему не хватило всего двух подборов до трипл-дабла. У хозяев самым результативным стал центровой Никола Йокич, набравший 36 очков.

Для "Наггетс" поражение стало первым в последних трех играх. Из-за этой осечки команда опустилась на десятое место в таблице Западной конференции. "Кливленд" идет третьим на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Кливленд" – 108:113 (23:38, 35:32, 29:19, 21:24)

Д: Йокич (36 + 13 подборов + 6 передач), Хэррис (18), Миллсэп (12), Мэйс. Пламли (12), Дж. Мюррей (11 + 7 подборов).

К: Джеймс (39 + 10 передач + 8 подборов), Худ (15), Нэнс (13 + 13 подборов + 4 перехвата), Джефф Грин (10).