39 очков Джеймса помогли "Кливленду" одержать вторую победу над "Торонто"

"Кливленд" на своей площадке обыграл "Торонто" во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА - 125:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 39 очков.
Эта победа позволила хозяевам удвоить преимущество в серии - 2:0. Два следующих матча пройдут на площадке "Торонто".
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Кливленд" - "Торонто" - 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)
К: Джеймс (39), Ирвинг (22+11 передач), Шамперт (14).
Т: Валанчюнас (23), Джозеф (22), Лоури (20).
Счет в серии: 2-0.