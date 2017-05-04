39 очков Джеймса помогли "Кливленду" одержать вторую победу над "Торонто"

"Кливленд" на своей площадке обыграл "Торонто" во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА - 125:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 39 очков.

Эта победа позволила хозяевам удвоить преимущество в серии - 2:0. Два следующих матча пройдут на площадке "Торонто".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Кливленд" - "Торонто" - 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)

К: Джеймс (39), Ирвинг (22+11 передач), Шамперт (14).

Т: Валанчюнас (23), Джозеф (22), Лоури (20).

Счет в серии: 2-0.