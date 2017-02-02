38 очков Колдуэлл-Поупа позволили "Детройту" разгромить "Нью-Орлеан"

"Детройт" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:98. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пистонс" Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Нью-Орлеан" – 118:98 (34:30, 26:24, 23:27, 35:17)

Д: Колдуэлл-Поуп (38), Харрис (19), Драммонд (17).

Н: Дэвис (31 + 12 подборов), Холидэй (22 + 11 передач), Джонс (11).

"Майами" – "Атланта" – 116:93 (29:22, 33:25, 32:24, 22:22)

М: Драгич (27), Уэйтерс (29), Уайтсайд (18 + 18 подборов).

А: Бэйзмор (14), Шредер (12), Данливи (11).