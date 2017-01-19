38 очков Хардена помог "Хьюстону" победить "Милуоки"

"Хьюстон" нанес поражение "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 111:92. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 38 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Милуоки" – 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)

Х: Харден (38), Гордон (25), Харрелл (12).

М: Адетокумбо (32 + 11 подборов), Паркер (15), Бизли (14).

"Нью-Орлеан" – "Орландо" – 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)

Н: Дэвис (21 + 14 подборов), Эванс (18), Гэллоуэй (18).

О: Гордон (14), Пэйтон (14), Грин (13).

"Детройт" – "Атланта" – 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)

Д: Джексон (25), Харрис (19), Буллок (15).

А: Миллсэп (21), Шредер (13), Хамфрис (13).