38 очков Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон"

"Кливленд" на выезде обыграл "Бостон" в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА - 117:104. Первую половину игры "Кавальерс" выиграл с преимуществом в 22 очка. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Следующий поединок между командами состоится на площадке "Селтикс" 20 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Бостон" - "Кливленд" - 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

Б: Джеймс (38), Лав (32+12 подборов), Томпсон (20), Ирвинг (11).

К: Краудер (21), Брэдли (21), Томас (17+10 передач).