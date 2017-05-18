06:10 | БАСКЕТБОЛ — НБА

38 очков Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон"

0
0
0
0
1

"Кливленд" на выезде обыграл "Бостон" в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА - 117:104. Первую половину игры "Кавальерс" выиграл с преимуществом в 22 очка. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Следующий поединок между командами состоится на площадке "Селтикс" 20 мая.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Бостон" - "Кливленд" - 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)

Б: Джеймс (38), Лав (32+12 подборов), Томпсон (20), Ирвинг (11).

К: Краудер (21), Брэдли (21), Томас (17+10 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

PvsZ

Мда. До финала в нынешней НБА ничего интересного нет. Вынос тел вперёд ногами продолжается.

06:47