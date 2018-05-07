38 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" одержать третью победу над "Нью-Орлеаном"

"Голден Стэйт" в матче второго раунда плей-офф НБА обыграл "Нью-Орлеан" - 118:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, который набрал 38 очков. Защитник Стеф Карри заработал 23 очка.

"Голден Стэйт" ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "Уорриорз".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Нью-Орлеан" - "Голден Стэйт" - 92:118 (22:37, 32:24, 19:33, 19:24)

Н: Дэвис (26+12 подборов), Мур (20), Холидэй (19).

Г: Дюрант (38), Карри (23), Томпсон (13).

Счет в серии: 1-3.