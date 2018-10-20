38 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" обыграть "Юту"

В матче регулярного чемпионата НБА "Клипперс" на своей площадке обыграл "Оклахому" со счетом 108:92. В другом матче "Голден Стэйт" вырвал победу у "Юты" со счетом 124:123.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Оклахома-Сити" – 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15)

К: Харрис (26), Галлинари (26), Уильямс (17), Марьянович (13).

О: Джордж (20), Адамс (17), Фелтон (12), Абринес (10).

"Юта" – "Голден Стэйт" – 123:124 (34:32, 47:37, 22:28, 20:27)

Ю: Инглс (27), Митчелл (19), Краудер (17), Гобер (16), Рубио (13), Экзам (13).

ГС: Дюрант (38), Карри (31), Грин (14), Томпсон (12), Жеребко (10).