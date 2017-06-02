38 очков Дюранта и дабл-дабл Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Кливленд"

"Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" в первом матче финала плей-офф НБА - 113:91. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 38 очков. Стефен Карри сделал дабл-дабл - 28 очков и 10 передач. Тройка лидеров "Кавальерс" - Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Кевин Лав - набрала 64 (25+24+15) очка. Кроме этих пяти игроков, никто не набрал больше 10 очков.

Отметим, для "Кливленда" это поражение стало первым выездным в плей-офф этого сезона. "Голден Стэйт" допустил в матче четыре потери, что является рекордом матчей на вылет.

НБА

Плей-офф

Финал

Первый матч

"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)

Г: Дюрант (38), Карри (28+10 передач), Грин (9+11 подборов).

К: Джеймс (25+15 подборов), Ирвинг (24), Лав (15+21 подбор).