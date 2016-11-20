38 очков Дэвиса позволили "Нью-Орлеану" одолеть "Шарлотт" в овертайме

"Нью-Орлеан" одолел "Шарлотт" в овертайме матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:116. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 38 очков и сделавший 16 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Шарлотт" – 121:116 ОТ (21:23, 26:23, 27:39, 34:23, 13:8)

Н: Дэвис (38 + 16 подборов), Гэллоуэй (23), Холидэй (22).

Ш: Уокер (25), Белинелли (22 + 10 подборов), Уильямс (13).

"Вашингтон" – "Майами" – 111:114 (35:33, 24:27, 23:31, 29:23)

В: Бил (34), Уолл (34), Гортат (10 + 16 подборов).

М: Драгич (22), Уайтсайд (18 + 18 подборов), Джонсон (17).

"Орландо" – "Даллас" – 97:87 (17:16, 27:29, 22:24, 31:18)

О: Огастин (18), Ибака (15), Бийомбо (13 + 10 подборов).

Д: Гибсон (26), Мэттьюз )13), Карри (13).