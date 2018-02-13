38 очков Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Детройт", Макконнелл оформил трипл-дабл в игре с "Никс"

В матче регулярного чемпионата НБА "Детройт" на своей площадке уступил "Нью-Орлеану" – 103:118. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Энтони Дэвис, набравший 38 очков. Дабл-даблами отметились новичок "Пеликанов" Никола Миротич и Джру Холидэй. У "Пистонз" 22 очка записал на свой счет Блэйк Гриффин. Для его команды поражение стало третьим подряд.

В другом поединке "Филадельфия" дома обыграла "Нью-Йорк" (108:92). Форвард "76-х" Дарио Шарич набрал 24 очка, а его одноклубник Ти Джей Макконнелл оформил трипл-дабл. Хозяева одержали четвертую победу кряду. Безвыигрышная серия "Никс" достигла уже семи матчей.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Нью-Орлеан" – 103:118 (31:32, 21:28, 28:35, 23:23)

Д: Гриффин (22), Буллок (14), Драммонд (13 + 21 подбор), Дж. Нельсон (12), Иш Смит (11), Ст. Джонсон (10).

Н: Э. Дэвис (38 + 10 подборов), Холидэй (21 + 12 передач), Миротич (21 + 12 подборов), Д. Миллер (12).

"Филадельфия" – "Нью-Йорк" – 108:92 (31:21, 26:34, 29:24, 22:13)

Ф: Шарич (24), Редик (18), Эмбиид (17), Б. Симмонс (13), Ковингтон (13), Макконнелл (10 + 11 передач + 10 подборов + 6 перехватов).

Н: Бизли (22), К. Ли (18), Кантер (17 + 13 подборов), Джек (11).