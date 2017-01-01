37 очков Уокера не спасли "Шарлотт" в игре с "Кливлендом" Джеймса

"Кливленд" переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 37 очков. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс ограничился 32 очками.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Кливленд" – 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22)

Ш: Уокер (37), Камински (15), Батюм (13).

К: Джеймс (32), Лав (28 + 10 подборов), Макрэй (20).

"Чикаго" – "Милуоки" – 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)

Ч: Батлер (26), Макдермотт (13), Лопес (12 + 10 подборов).

М: Адетокумбо (35), Паркер (27), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач).