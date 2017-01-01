05:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

37 очков Уокера не спасли "Шарлотт" в игре с "Кливлендом", "Чикаго" вновь проиграл "Милуоки"

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"Кливленд" переиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 37 очков. Лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс ограничился 32 очками.

В другом поединке "Чикаго" уступил "Милуоки" - 96:116. Это уже третье поражение "Быков" от подопечных Джейсона Кидда кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" – "Кливленд" – 109:121 (28:35, 31:36, 23:28, 27:22)

Ш: Уокер (37), Камински (15), Батюм (13).

К: Джеймс (32), Лав (28 + 10 подборов), Макрэй (20).

"Чикаго" – "Милуоки" – 96:116 (27:22, 24:27, 25:31, 20:36)

Ч: Батлер (26), Макдермотт (13), Лопес (12 + 10 подборов).

М: Адетокумбо (35), Паркер (27), Брогдон (15 + 11 подборов + 12 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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