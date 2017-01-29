37 очков Таунса позволили "Миннесоте" взять верх над "Бруклином"

"Миннесота" нанесла поражение "Бруклину" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 129:109. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл Энтони Таунс, набравший 37 очков и сделавший 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Бруклин" – 129:109 (33:26, 30:29, 29:23, 37:31)

М: Таунс (37 + 13 подборов), Уиггинс (23), Лавин (20).

Б: Лопес (25), Килпатрик (14), Динуидди (13).

"Юта" – "Мемфис" – 95:102 (27:26, 16:26, 31:28, 21:22)

Ю: Худ (20), Хилл (16), Гобер (15).

М: Рэндолф (28), Конли (23), М. Газоль (18).