37 очков Рэндла не спасли "Нью-Орлеан" от поражения в матче с "Клипперс"

"Клипперс" обыграл "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА - 129:126. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Джулиус Рэндл, набравший 37 очков.
"Миннесота" одержала победу над "Хьюстоном" - 103:91. Лидер "Рокитс" Джеймс Харден набрал 29 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Миннесота" - "Хьюстон" - 103:91 (24:24, 24:38, 38:20, 17:9)
М: Таунс (24+11 подборов), Уиггинс (16), Гибсон (15+11 подборов).
Х: Харден (29), Капела (24), Гордон (10).
"Нью-Орлеан" - "Клипперс" - 126:129 (29:36, 36:41, 32:24, 29:28)
Н: Рэндл (37), Холидэй (32+14 передач), Дэвис (23+13 подборов).
К: Харрис (27), Галлинари (24), Уильямс (20).
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