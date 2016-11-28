37 очков Казинса позволили "Сакраменто" победить "Бруклин"

"Сакраменто" нанес поражение "Бруклину" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 122:105. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Кингз" Демаркус Казинс, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Сакраменто" – 105:122 (35:31, 24:27, 18:34, 28:30)

Б: Килпатрик (22), Лопес (17), Богданович (13).

С: Казинс (37 + 11 подборов), Гэй (22), Коллисон (18).

"Индиана" – "Клипперс" – 91:70 (23:20, 27:20, 26:18, 15:12)

И: Тернер (17 + 12 подборов), Робинсон (17), Стаки (12).

К: Гриффин (16), Пол (13), Кроуфорд (12).

"Орландо" – "Милуоки" – 96:104 (29:36, 23:22, 20:21, 24:25)

О: Фурнье (27), Ибака (19), Вучевич (17 + 16 подборов).

М: Хенсон (20), Адетокумбо (18), Бизли (13).