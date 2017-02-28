37 очков Дерозана принесли победу "Торонто", "Кливленд" обыграл "Милуоки"

"Кливленд" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг. Леброн Джеймс сделал дабл-дабл в этом поединке - 24 очка и 10 подборов.

"Торонто" на выезде одержал победу над "Нью-Йорком" - 92:91. 37 очков в этой встрече набрал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Милуоки" - 102:95 (27:25, 25:25, 25:23, 25:22)

К: Ирвинг (25), Джеймс (24+10 подборов), Деррик Уильямс (14).

М: Брогдон (20), Монро (13), Бизли (11).

"Нью-Йорк" - "Торонто" - 91:92 (25:21, 28:19, 14:23, 24:29)

Н: Энтони (24), Ли (16), Роуз (16).

Т: Дерозан (37), Ибака (15), Валанчюнас (10).