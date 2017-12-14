07:32 | Баскетбол — НБА

37 очков Дерозан принесли "Торонто" победу над "Финиксом"


"Финикс" на своем паркете проиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Демар Дерозан, записавший на свой счет 37 очков, 7 подборов и 4 результативные передачи. Также в составе "Рэпторс" дабл-даблами отметились Серж Ибака и Йонас Валанчюнас.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Торонто" - 109:115 (31:37, 21:21, 27:34, 30:23)

Ф: Дэниэлс (32), Монро (17 + 11 подборов), Уоррен (17)

Т: Дерозан (37), Ибака (21 + 13 подборов), Валанчюнас (20 + 11 подборов)

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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