37 очков Адетокумбо помогли "Милуоки" обыграть "Бостон"

"Милуоки" обыграл "Бостон" со счетом 108:100 в матче регулярного чемпионата НБА. Отметим, что для "Селтикс" это поражение стало вторым кряду на старте турнира.

В составе победителей лучшим стал Яннис Адетокумбо, набравший 37 очков и сделавший 13 подборов. Новая звезда "Бостона" Кайри Ирвинг за 38 минут на площадке записал на свой счет 17 очков, 4 подбора и три передачи. Новичок команды Джейсон Тэйтум набрал 8 очков и 9 передач.

Напомним, что за "Селтикс" не играл Гордон Хэйворд, сломавший лодыжку в прошлой игре и который сегодня перенесет операцию.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Милуоки" – 100:108 (26:24, 27:34, 27:18, 20:32)

Б: Браун (18), Ирвинг (17), Рози (15)

М: Адетокумбо (37 + 13 подборов), Брогдон (19), Миддлтон (15 + 9 подборов)