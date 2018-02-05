36 очков Уэстбрука не спасли "Оклахому" от поражения в матче с "Лейкерс"

"Лейкерс" обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, который набрал 36 очков.

В еще одном поединке "Шарлотт" одержал победу над "Финиксом" - 115:110.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Лейкерс" - 104:108 (22:25, 27:26, 30:31, 25:26)

О: Уэстбрук (36), Джордж (26), Адамс (12).

Л: Лопес (20), Рэндл (19), Кларксон (18).

"Финикс" - "Шарлотт" - 110:115 (31:25, 28:23, 35:38, 16:29)

Ф: Джексон (23), Уоррен (21), Букер (18).

Ш: Батюм (22), Ховард (18+14 подборов), Уокер (18).