36 очков Марка Газоля позволили "Мемфису" одолеть "Портленд"

"Мемфис" взял верх над "Портлендом" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 88:86. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Гризлиз" Марк Газоль, набравший 36 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Портленд" – 88:86 (14:22, 29:28, 18:19, 27:17)

М: М. Газоль (36), Аллен (15 + 10 подборов), Даглас (11).

П: Макколлум (24), Лиллард (19), Тернер (15 + 10 подборов).

"Нью-Орлеан" – "Филадельфия" – 88:99 (31:26, 26:26, 12:19, 19:28)

Н: Дэвис (26 + 11 подборов), Гэллоуэй (19), Хилл (8).

Ф: Ильясова (23), Родригес (16), Эмбиид (14).