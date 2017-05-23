36 очков Карри помогли "Голдэн Стэйт" обыграть "Сан-Антонио" и выйти в финал плей-офф НБА

"Голден Стэйт" в четвертом матче 1/2 финала плей-офф НБА обыграл на выезде "Сан-Антонио" - 129:115. Самым результативным игроком в составе встречи стал защитник гостей Стефен Карри, набравший 36 очков. Кевин Дюрант заработал 29 очков.

Эта победа позволила "Голден Стэйт" выиграть серию со счетом 4-0. Команда не проиграла ни одного матча в плей-офф и вышла в финал, где встретится с победителем пары "Кливленд" - "Бостон" (2-1).

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

"Сан-Антонио" - "Голден Стэйт" - 115:129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)

С: Андерсон (20), Джинобили (15), П. Газоль (14).

Г: Карри (36), Дюрант (29+12 подборов), Грин (16).

Счет в серии: 0-4.