36 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Лейкерс"

"Хьюстон" обыграл "Лейкерс" со счетом 118:95 в матче регулярного чемпионата НБА. "Рокитс" одержали седьмую победу подряд, а команда из Лос-Анджелеса не может победить уже пятую игру кряду.

В составе победителей лучшим стал Джеймс Харден набравший 36 очков, у хозяев площадки дабл-дабл сделал Кайл Кузма (22 + 12 подборов). Второй номер драфта-2017 Лонзо Болл за 22 минуты игры набрал 2 очка и сделал 3 передачи.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" – "Хьюстон" – 95:118 (27:27, 19:34, 27:24, 22:33)

Л: Кузма (22 + 12 подборов), Ингрэм (18 + 9 подборов), Нэнс (15)

Х: Харден (36), Гордон (22), Пол (21)