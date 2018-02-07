36 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Бруклин"

В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон" на выезде переиграл "Бруклин" – 123:113. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий техасцев Джеймс Харден – 36 очков. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов на площадке не появился. "Рокист" одержал пятую победу подряд, продлив безвыигрышную серию "Нетс" до трех встреч.

В другом поединке "Атланта" на своей площадке победила "Мемфис" – 108:82..Разыгрывающий "Хокс" Деннис Шредер набрал 22 очка. Для гостей поражение стало четвертым подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Хьюстон" – 113:123 (31:28, 32:27, 23:31, 27:27)

Б: Д. Кэрролл (21), Данвидди (18 + 9 передач), Дж. Аллен (16), Дж. Окафор (15 + 6 подборов).

Х: Харден (36), Пол (25), Капела (18 + 11 подборов), Дж. Грин (16).

"Атланта" – "Мемфис" – 108:82 (22:15, 29:20, 28:29, 29:28).

А: Шредер (22), Коллинс (15 + 10 подборов), Дедмон (11).

М: Чалмерс (13), Брукс (12), Рэбб (10 + 11 подборов).