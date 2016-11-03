35 очков Уэстбрука помогли "Оклахоме" обыграть "Клипперс"

В матче регулярного чемпионата "Оклахома" в гостях переиграла "Клипперс" - 83:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник Расселл Уэстбрук, набравший 35 очков. Отметим, что американец не сумел забросить ни одного трехочковгого, совершив семь попыток. Следующим по результативности в составе "Тандер" стал Виктор Оладипо, который набрал 9 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" - "Оклахома" - 83:85 (24:23, 17:26, 25:16, 17:20)

К: Пол (15), Гриффин (14), Спейтс (14).

О: Уэстбрук (35), Оладипо (9).