35 очков Порзингиса позволили "Нью-Йорку" победить "Детройт"

"Нью-Йорк" нанес поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, набравший 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 105:102 (29:27, 25:22, 27:25, 24:28)

Н: Порзингис (35), Энтони (22), Роуз (15).

Д: Колдуэлл-Поуп (21), Харрис (19 + 10 подборов), Луэр (17).

"Бостон" – "Даллас" – 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)

Б: Томас (30), Брэдли (18 + 13 подборов), Олиник (10).

Д: Барнс (28), Мэттьюз (22), Бареа (9).

"Атланта" – "Милуоки" – 107:100 (21:26, 31:9, 32:35, 23:30)

А: Миллсэп (21), Мускала (16), Хардуэй (13).

М: Адетокумбо (26 + 15 подборов), Паркер (23), Телетович (14).