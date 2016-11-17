05:58 | БАСКЕТБОЛ — НБА

35 очков Порзингиса позволили "Нью-Йорку" победить "Детройт"

0
0
0

"Нью-Йорк" нанес поражение "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, набравший 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 105:102 (29:27, 25:22, 27:25, 24:28)

Н: Порзингис (35), Энтони (22), Роуз (15).

Д: Колдуэлл-Поуп (21), Харрис (19 + 10 подборов), Луэр (17).

"Бостон" – "Даллас" – 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)

Б: Томас (30), Брэдли (18 + 13 подборов), Олиник (10).

Д: Барнс (28), Мэттьюз (22), Бареа (9).

"Атланта" – "Милуоки" – 107:100 (21:26, 31:9, 32:35, 23:30)

А: Миллсэп (21), Мускала (16), Хардуэй (13).

М: Адетокумбо (26 + 15 подборов), Паркер (23), Телетович (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ