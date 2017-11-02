35 очков Казинса не спасли "Нью-Орлеан" от поражения, "Мемфис" уступил "Орландо"

"Мемфис" проиграл "Орландо" со счетом 99:101 в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Гризлиз" это поражение стало вторым кряду.

В составе "Мефмса" 32 очка набрал Тайрик Эванс, 22 балла на счету Марка Газоля. У "Орландо" лучшим стал Эван Форньер – 22 очка и 8 подборов.

В другой встрече "Миннесота" в гостях победила "Нью-Орлеан" – 104:98. "Тимбервулвз" продили победную серию до трех матчей. 35 очков у "Пеликанс" набрал Демаркус Казинс, лучшим в составе "Миннесоты" стал Джимми Батлер – 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" – "Орландо" – 99:101 (26:23, 28:31, 21:27, 24:20)

М: Эванс (32), Газоль (22 + 9 подборов), Эннис (14)

О: Форньер (22 + 8 подборов), Гордон (19), Росс (15)

"Нью-Орлеан" – "Миннесота" – 98:104 (28:31, 26:34, 23:18, 21:21)

Н-О: Казинс (39 + 9 подборов), Дэвис (24 + 10 подборов), Холидэй (14)

М: Батлер (23), Уиггинс (18), Диенг (12 + 8 подборов)