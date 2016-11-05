35 очков и 10 подборов Уэйда не спасли "Чикаго" в игре с "Нью-Йорком"

"Нью-Йорк" взял верх над "Чикаго" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Буллз" Дуэйн Уэйд, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нью-Йорк" – 104:117 (23:32, 34:24, 24:28, 23:33)

Ч: Уэйд (35 + 10 подборов), Батлер (26), Миротич (14).

Н: Порзингис (27), Энтони (25), Ли (17).

"Даллас" – Портленд" – 95:105 (26:26, 26:29, 24:24, 19:26)

Д: Бареа (23), Барнс (17 + 10 подборов), Уильямс (12).

П: Лиллард (42), Пламли (19), Амину (12).