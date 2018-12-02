34 очка Леонарда помогли "Торонто" обыграть "Кливленд"

"Торонто" обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА - 106:95. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, который набрал 34 очка.

"Бостон" победил "Миннесоту" - 118:108. Форвард "Селтикс" Гордон Хэйворд набрал 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Торонто" - 95:106 (21:21, 19:26, 27:30, 28:29)

К: Томпсон (18+19 подборов), Кларксон (18), Худ (13).

Т: Леонард (34), Сиакам (15), Грин (15).

"Миннесота" - "Бостон" - 109:118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34)

М: Роуз (26), Таунс (20), Ковингтон (17).

Б: Хэйворд (30), Ирвинг (21), Татум (19).