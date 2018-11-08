34 очка Хардуэя принесли "Нью-Йорку" победу над "Атлантой"

"Нью-Йорк" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:107. Самым результативным игроком встречи стал Тим Хардуэй, набравий 34 очка.

"Майами" одержал победу над "Сан-Антонио" - 95:88. Дабл-дабл в этой игре сделал Хассан Уайтсайд - 29 очков и 20 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Нью-Йорк" - 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

А: Спеллман (18+10 подборов), Принс (16), Бэйзмор (16).

Н: Хардуэй (34), Кантер (17+11 подборов), Трир (16).

"Майами" - "Сан-Антонио" - 95:88 (27:20, 23:22, 25:22, 20:24)

М: Уайтсайд (29+20 подборов), Эллингтон (20), Уинслоу (16).

С: Миллс (20), Бертанс (19), Дерозан (18+14 подборов).