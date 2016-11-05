34 очка Дерозана помогли "Торонто" переиграть "Майами"

"Торонто" нанес поражение "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 96:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рэпторз" Демар Дерозан.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Майами" – 96:87 (25:27, 27:19, 23:26, 21:15)

Т: Дерозан (34), Росс (20), Лоури (13).

М: Уайтсайд (21 + 16 подборов), Драгич (17), Джонсон (16).

"Вашингтон" – "Атланта" – 95:92 (19:19, 29:16, 23:28, 24:29)

В: Бил (28), Уолл (21), Моррис (18), Гортат (12 + 15 подборов).

А: Ховард (20 + 12 подборов), Шредер (20), Миллсэп (16).

"Бруклин" – "Шарлотт" – 95:99 (23:23, 27:20, 20:30, 25:26)

Б: Килпатрик (19), Лопес (18), Богданович (14).

Ш: Уокер (30), Батюм (18), Хоуз (13).