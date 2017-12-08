34 очка Била помогли "Вашингтону" обыграть "Финикс"

"Финикс" на своем паркете проиграл "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НБА. Это вторая подряд победа для "Уизардс" и второе кряду поражение для "Санс".

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Бил, записавший на свой счет 34 очка, 2 подбора и 4 результативные передачи.

"Финикс" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, а "Вашингтон" - 7-е в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Вашингтон" - 99:109 (28:26, 24:31, 32:28, 15:24)

Ф: Уоррен (23), Монро (15), Юлис (13)

В: Бил (34), Моррис (21), Убре (12)