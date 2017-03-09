33 очка Уокера не спасли "Шарлотт" в игре с "Майами"

"Майами" нанес поражение "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:101. В параллельной встрече "Атланта" взяла верх над "Бруклином" – 110:105.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Шарлотт" – 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)

М: Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12).

Ш: Уокер (33), Батюм (16), Уильямс (14 + 12 подборов).

"Атланта" – "Бруклин" – 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)

А: Шредер (27), Миллсэп (24), Хардуэй (14).

Б: Килпатрик (27), Лопес (18), Лин (13).